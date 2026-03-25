المياه: تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

وطنا اليوم:استكمالاً للخطة المشتركة لضبط وحماية مصادر المياه، ولغايات خفض نسب الفاقد المائي، نفذت كوادر شركة مياه الأردن “مياهنا” / الزرقاء، وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، الأربعاء، حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية ضمن عدة تجمعات سكنية في مناطق الحلابات (حي الأمير حسين) في محافظة الزرقاء.

وذكرت وزارة المياه، أن هذه الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات مياه بأقطار وأطوال مختلفة، لتزويد عقارات غير مخدومة بالمياه.

وبينت أنه تم فصل جميع الخطوط ومصادرتها، وسيتم استكمال تقدير الكميات ومخاطبة الجهات المعنية بالخصوص.