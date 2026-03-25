طمليه مديرا عاما لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

ساعتين ago
طمليه مديرا عاما لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري اليوم تعيين السيد محمود فضل طمليه مدير عاما للشركة.

ويأتي قرار الشركة نظرا للخبرات المتميزة التي يتمتع بها طمليه في مجال إدارة وترويج المدن الصناعية في الاردن والتي تمتد لأكثر من خمسة عشرة عاما كان آخرها مديرا لمدينة السلط الصناعية ومساعدا لمدراء المدن الصناعية في مدينتي المللك عبدالله الثاني والموقر الصناعيتين ورئيسا لقسم التسويق في شركة المدن الصناعية الاردنية.

ووفقا للسيد محمود طمليه في بيان للشركة أصدرته اليوم فإن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات التي يقودها المجمع الذي يعتبر منطقة صناعية حيوية، لا سيما في مجالات صناعات الألبسة والمحيكات، بما يسهم في تنشيط الصادرات وزيادة القدرة التنافسية إقليميًا، ودعم نمو الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، ورفع الإنتاجية الصناعية في المجمع وفي المملكة بشكل عام.

يذكر أن مجمع الضليل الصناعي أعلن مؤخرا عن اعتماد المخطط الشمولي لتوسعة المنطقة الثالثة في المجمع، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في محافظة الزرقاء
وذلك بعد أن حققت المنطقتين الأولى والثانية في المجمع معدلات إشغال مرتفعة تزيد عن 90%، بحجم استثمار يُقدَّر بنحو 242 مليون دينار أردني، وأسهمتا في توفير ما يقارب 24,745 فرصة عمل، ما يعكس النجاح المتحقق للمجمع كمركز صناعي متقدم، وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية.


