العقبة تعلن رفع جاهزيتها القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

وطنا اليوم – امين المعايطه

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع محافظة العقبة رفع درجة الجاهزية القصوى في مدينة العقبة، استنادًا إلى النشرات والتوقعات الجوية التي تشير إلى تأثر المنطقة بحالة جوية غير مستقرة اعتبارًا من مساء يوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس، يُتوقع أن تترافق مع هطولات مطرية غزيرة أحيانًا مصحوبة بالرعد، تشتد ذروتها مساء يوم الأربعاء، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتهيب السلطة والمحافظة بالمواطنين والمقيمين في محافظة العقبة ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات السلامة العامة، خاصة الابتعاد عن مجاري السيول وقنوات تصريف المياه ومناطق تجمع مياه الأمطار، تجنبًا لأي مخاطر محتملة.

و دعتا المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خلال فترة تأثير الحالة الجوية، وضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق نظرًا لاحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، إضافة إلى منع الأطفال من اللعب في الشوارع والأماكن المفتوحة خلال فترة تأثير الحالة الجوية حفاظًا على سلامتهم و تفقد المباني والعمارات والأسطح، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، تفاديًا لأي حوادث قد تنجم عن شدة الرياح أو الأحوال الجوية المرافقة.

كما دعتا كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في محافظة العقبة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة وتعزيز إجراءات السلامة داخل منشآتها، وضمان جاهزية المواقع التجارية والسياحية والخدمية للتعامل مع أي طارئ خلال فترة الحالة الجوية.

وأكدتا على ضرورة الالتزام التام بالنشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول الإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وشددت السلطة على أن كوادرها الميدانية تعمل بأعلى درجات الجاهزية، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو حالات طارئة وفي حال رصد أو تسجيل أي طارئ، يرجى التواصل مع غرفة عمليات السلطة على الرقم (032031122)، أو عبر رقم الشكاوى على الواتساب 00962798008008، أو غرفة عمليات محافظة العقبة 032013972، وعلى مدار الساعة