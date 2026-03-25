المجالي:العمل في موانيء العقبه يسير بكفاءة عالية

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ” شادي رمزي” المجالي، أن العمل في موانئ العقبة يسير بكفاءة عالية، وأن حركة استقبال البواخر مستمرة دون أي تغييرات، بل شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الحالية.



وأشار المجالي إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا للأوامر الملكية السامية من جلالة الملك، وبمتابعة وإشراف سمو ولي العهد، بما يعزز جاهزية الموانئ ويدعم استمرارية عملها بكفاءة عالية.



وأوضح أن الموانئ التسعة في العقبة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع ارتفاع في أعداد البواخر وحجم المناولة، مؤكدًا توفر قدرة استيعابية إضافية تصل إلى 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة.



وبيّن أن مجلس الوزراء أقر إعفاء الشحنات من أي رسوم إضافية تتجاوز كلف الشحن، في إطار دعم الحركة التجارية وتعزيز انسيابية البضائع.



ولفت المجالي إلى أنه تم منذ بداية الشهر استقبال (199) باخرة، منها (86) باخرة ركاب، مع توقع وصول (57) باخرة خلال الأسبوع المقبل، فيما بلغت كميات المناولة نحو (1.6) مليون طن، إلى جانب استقبال (55,700) حاوية نمطية، و(5,400) مركبة لغايات إعادة التصدير، إضافة إلى وصول نحو (25) ألف راكب.



وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح أن السلطة لا تتدخل في عمليات الشراء والتزويد، إلا أن ميناء الغاز استقبل (8) بواخر محمّلة بنحو (345) ألف طن من الغاز الطبيعي والغاز المسال، مع توقع وصول (38) ألف طن من وقود الطاقة قريبًا.



وأكد المجالي أنه في حال حدوث أي ضغط على الموانئ، سيتم التوسع في الساحات التخزينية، بالتوازي مع تسهيل إجراءات حركة البضائع بالتعاون مع دائرة الجمارك، مشيرًا إلى الدور الفاعل للأجهزة الأمنية في تسهيل عمليات التوريد والخدمات اللوجستية.