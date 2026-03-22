المسلماني يحذر من انهيار قطاع السياحة والنقل ويطالب الحكومة بتدخل سريع لتأجيل الالتزامات المالية

وطنا اليوم- عمان – 22 آذار – في ظل التحديات الاقتصادية الشديدة التي يواجهها قطاع السياحة والنقل بسبب الظروف الإقليمية الراهنة، دعا النائب السابق والمستثمر أمجد المسلماني الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع انهيار القطاع.

وأبرز المسلماني أن الشركات في هذا القطاع تواجه توقفاً شبه تام لأنشطتها، مع غياب إيرادات ملموسة حتى خلال شهر رمضان، مما يعرضها لضغوط مالية هائلة دون إمكانية الوفاء بالتزاماتها.

وطالب بمجموعة إجراءات عاجلة تشمل:

تأجيل أقساط القروض البنكية المستحقة على الشركات السياحية والنقلية.

تأجيل الالتزامات تجاه الضمان الاجتماعي دون فرض أي غرامات إضافية.

إعادة جدولة القروض بما يراعي الواقع الحالي والقدرة المحدودة على السداد.

وحذر من أن التقاعس عن التدخل سيؤدي إلى تعثرات مالية واسعة النطاق، إغلاق شركات كثيرة، وفقدان فرص عمل لآلاف الموظفين، مما سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني بأكمله.وأكد المسلماني أن الحكومة مطالبة اليوم بحماية هذا القطاع الاستراتيجي، مشدداً على أن أي تأخير في الاستجابة سيفاقم الخسائر ويجعل التعافي أكثر صعوبة في المستقبل.