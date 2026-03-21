العقبة تستقبل زوارها في ثاني أيام العيد وسط جاهزية متكاملة

54 دقيقة ago
وطنا اليوم:تواصل مدينة العقبة استقبال الزوار في ثاني أيام عيد الفطر وسط أجواء احتفالية مميزة وبجهود رسمية وأمنية وخدمية متواصلة لضمان راحة المواطنين والزوار.
وأكد محافظ العقبة أيمن العوايشة، في تصريح لوكالة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جميع الأجهزة الرسمية والأمنية والخدمية تعمل وفق خطة متكاملة لاستقبال عطلة العيد، مشيراً إلى أن الجهود تركزت على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والزوار، ومتابعة مختلف المرافق الحيوية على مدار الساعة.
وأضاف العوايشة، أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية أسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة لمختلف المتطلبات، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات بما يضمن قضاء عطلة عيد آمنة وسعيدة.
ومن جانبها، كثّفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعداداتها ضمن حملة تنشيط السياحة الداخلية “روحها بترد الروح”، إلى جانب إطلاق برنامج حملة العيد “اتركها نظيفة”، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على نظافة الشواطئ والمرافق العامة، بالتزامن مع تزايد أعداد الزوار خلال عطلة العيد.
وتبقى العقبة وجهة مفضلة خلال الأعياد، لما تتمتع به من أجواء معتدلة ومقومات سياحية تتجسد في لوحة تعكس روح العيد وجمالية المدينة وتمنح زوارها تجربة مميزة.


