عودة الأبطال.. ديزني تراهن على أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة حتى 2031

وطنا اليوم:تستعد شركة ديزني لسنوات حافلة على شباك التذاكر، مع خطة طموحة تضم أكثر من 40 فيلماً جديداً حتى عام 2031، في مزيج يجمع بين الأجزاء الجديدة من سلاسل شهيرة، وتحويلات سينمائية لأعمال تلفزيونية، إلى جانب مشاريع أصلية منتظرة.

بعد نجاحات ضخمة في 2025، أبرزها النسخة الحية من Lilo & Stitch التي حققت إيرادات قياسية، وفيلم Zootopia 2 الذي دخل نادي المليار بسرعة، تواصل ديزني البناء على هذا الزخم بقائمة إصدارات قوية خلال السنوات المقبلة.

ويبدو عام 2026 وحده مزدحماً بالأعمال المنتظرة، أبرزها فيلم Avengers: Doomsday الذي يشهد عودة روبرت داوني جونيور ولكن هذه المرة في دور الشرير “دكتور دوم”، إلى جانب عودة نجوم مثل كريس هيمسوورث وكريس إيفانز، ما يرفع سقف التوقعات لعشاق عالم مارفل.

كما يعود عالم الموضة إلى الواجهة مع الجزء الثاني من The Devil Wears Prada 2، بمشاركة ميريل ستريب وآن هاثاواي، بينما ينتقل المسلسل الشهير The Mandalorian إلى الشاشة الكبيرة في فيلم جديد يجمع شخصية ماندالوريان مع “غروغو”.

ولمحبي الرسوم المتحركة، تواصل Pixar تقديم أجزاء جديدة من سلاسلها الناجحة، مثل Toy Story 5، إلى جانب مشاريع مبتكرة مثل “Hoppers”، في حين تعود مغامرات الأميرة الشهيرة في نسخة حية من Moana.

ولا تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ تشمل الخطة أيضاً أعمالاً ضخمة في عالم الخيال العلمي مثل Star Wars: Starfighter، بالإضافة إلى استمرار ملحمة Avatar 4 وAvatar 5 للمخرج جيمس كاميرون.

أما على صعيد الأعمال العائلية، فتستعد ديزني لإطلاق أفلام مستوحاة من أعمال تلفزيونية شهيرة مثل Bluey وThe Simpsons، إلى جانب أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة مثل Frozen 3 وThe Incredibles 3.

كما كشفت الشركة عن عدد كبير من المشاريع غير المعلنة التفاصيل، ما يعكس حجم الاستثمار المستقبلي في المحتوى السينمائي، ويؤكد سعيها للحفاظ على ريادتها في صناعة الترفيه العالمية.

وترسم ديزني بهذه الخطة الضخمة، ملامح عقد كامل من السينما، حيث يلتقي الحنين إلى الشخصيات الكلاسيكية مع تقنيات حديثة وقصص جديدة تستهدف أجيالاً مختلفة من الجمهور حول العالم.