بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

عودة الأبطال.. ديزني تراهن على أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة حتى 2031

ساعتين ago
عودة الأبطال.. ديزني تراهن على أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة حتى 2031

وطنا اليوم:تستعد شركة ديزني لسنوات حافلة على شباك التذاكر، مع خطة طموحة تضم أكثر من 40 فيلماً جديداً حتى عام 2031، في مزيج يجمع بين الأجزاء الجديدة من سلاسل شهيرة، وتحويلات سينمائية لأعمال تلفزيونية، إلى جانب مشاريع أصلية منتظرة.
بعد نجاحات ضخمة في 2025، أبرزها النسخة الحية من Lilo & Stitch التي حققت إيرادات قياسية، وفيلم Zootopia 2 الذي دخل نادي المليار بسرعة، تواصل ديزني البناء على هذا الزخم بقائمة إصدارات قوية خلال السنوات المقبلة.
ويبدو عام 2026 وحده مزدحماً بالأعمال المنتظرة، أبرزها فيلم Avengers: Doomsday الذي يشهد عودة روبرت داوني جونيور ولكن هذه المرة في دور الشرير “دكتور دوم”، إلى جانب عودة نجوم مثل كريس هيمسوورث وكريس إيفانز، ما يرفع سقف التوقعات لعشاق عالم مارفل.

كما يعود عالم الموضة إلى الواجهة مع الجزء الثاني من The Devil Wears Prada 2، بمشاركة ميريل ستريب وآن هاثاواي، بينما ينتقل المسلسل الشهير The Mandalorian إلى الشاشة الكبيرة في فيلم جديد يجمع شخصية ماندالوريان مع “غروغو”.
ولمحبي الرسوم المتحركة، تواصل Pixar تقديم أجزاء جديدة من سلاسلها الناجحة، مثل Toy Story 5، إلى جانب مشاريع مبتكرة مثل “Hoppers”، في حين تعود مغامرات الأميرة الشهيرة في نسخة حية من Moana.
ولا تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ تشمل الخطة أيضاً أعمالاً ضخمة في عالم الخيال العلمي مثل Star Wars: Starfighter، بالإضافة إلى استمرار ملحمة Avatar 4 وAvatar 5 للمخرج جيمس كاميرون.
أما على صعيد الأعمال العائلية، فتستعد ديزني لإطلاق أفلام مستوحاة من أعمال تلفزيونية شهيرة مثل Bluey وThe Simpsons، إلى جانب أجزاء جديدة من سلاسل محبوبة مثل Frozen 3 وThe Incredibles 3.
كما كشفت الشركة عن عدد كبير من المشاريع غير المعلنة التفاصيل، ما يعكس حجم الاستثمار المستقبلي في المحتوى السينمائي، ويؤكد سعيها للحفاظ على ريادتها في صناعة الترفيه العالمية.
وترسم ديزني بهذه الخطة الضخمة، ملامح عقد كامل من السينما، حيث يلتقي الحنين إلى الشخصيات الكلاسيكية مع تقنيات حديثة وقصص جديدة تستهدف أجيالاً مختلفة من الجمهور حول العالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:51

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

12:42

الجغبير: معركة الكرامة صفحة مشرقة في تاريخ الأردن

12:33

الأردن يعزز غاباته رغم محدودية الموارد بزراعة 3.6 مليون شجرة خلال 3 مواسم

12:20

ولي العهد يستذكر معركة الكرامة

11:51

مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي

11:29

صحيفة: إيران استهدفت قاعدة أميركية بريطانية مشتركة في المحيط الهندي

11:16

ما سر ظهور مورينيو في أحد مساجد لشبونة؟

11:12

العقل الذي اختار الإنسان: في عيد ميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال

11:08

دمار كبير في ريشون ليتسيون إثر سقوط شظايا صاروخ عنقودي إيراني

11:00

أسعار الذهب تتراجع في الأردن وعيار 21 عند 91.4 دينار

10:57

الأم والكرامة في يوم الأم والكرامة توأم العز والإنتماء

10:56

الاستثمار الأخلاقي لأموال صناديق التقاعد والضمان

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026