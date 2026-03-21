أسعار الذهب تتراجع في الأردن وعيار 21 عند 91.4 دينار

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب تراجعا في السوق المحلية، السبت، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 91.4 دينارا للجهة المخصصة للبيع من محلات الصاغة، مقابل87 دينارا للجهة المخصصة للشراء.

وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 104.6 دنانير و81 دينارا و63.5 دينارا على التوالي.