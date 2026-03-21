الأردن يدين مخططا إرهابيا استهدف الإمارات باختراق اقتصادها

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اليوم المخطّطَ الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال اختراق اقتصادها وزعزعة الاستقرار المالي فيها؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن الإمارات واستقرارها.

‏وأكّدت الوزارة رفضَ الأردن واستنكارَه هذه المحاولة، وتضامنَه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفَه معها، ودعمَه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة