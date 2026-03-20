إيران تهدد بضرب المواقع السياحية لأعدائها في أنحاء العالم

وطنا اليوم:حذر الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، من أن “المتنزهات والمناطق الترفيهية والمقاصد السياحية” حول العالم لن تكون آمنة للأعداء.

ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي هذا التهديد اليوم الجمعة، في وقت تستمر فيه إيران في التعرض لغارات جوية أمريكية وإسرائيلية.

ومن المرجح أن يجدد هذا التهديد المخاوف من أنه مع استمرار الحرب، قد تعود إيران إلى استخدام الهجمات المسلحة خارج حدود الشرق الأوسط كتكتيك للضغط.

وقال شكارجي في بيان نشره التلفزيون الحكومي الإيراني عبر الإنترنت “من الآن فصاعدا، وبناء على المعلومات التي نمتلكها عنكم، لن تكون حتى المتنزهات والمناطق الترفيهية والوجهات السياحية في أي مكان في العالم آمنة لكم بعد الآن”.

وأوضح أن المسؤولين في إيران “يعيشون بين الناس ومعهم”، على عكس ما وصفهم بمسؤولي إسرائيل والولايات المتحدة الذين قال إنهم “يختبئون في الملاجئ وتحت الأرض بسبب عجزهم أمام مقاومة الشعب الإيراني واقتدار القوات المسلحة”.

وأكد أن اغتيال المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين “لا يدل على قوة العدو”، بل يعكس “حالة من اليأس والعجز والخبث”، على حد تعبيره.

وتابع مخاطباً أعداء إيران: “نحن نراقب مسؤوليكم وقادتكم الجبناء وطياريكم وجنودكم، وسنواصل الهجمات القوية التي بدأناها ضدكم”، مضيفاً أن الوقت “لن يطول قبل إخراجكم من مخابئكم ومحاسبتكم على أفعالكم”.