بعثة الناتو تبدأ بإخلاء معسكرها في بغداد

وطنا اليوم:أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، الشروع بإخلاء بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمعسكرها والانسحاب إلى خارج العراق.

ووفق ما ذكر المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، فإنه “يتم إخلاء بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمعسكرها والانسحاب إلى خارج العراق وهي عملية مؤقتة بسبب الأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة حاليا وخوفا على حياتهم”.

وبحسب المصدر فإن “عناصر (الناتو) المتواجدين في العراق هم عبارة عن بعثة غير قتالية وواجبها تدريبي استشاري وستعود فور انتهاء الحرب واستقرار الوضع ألامني بالعراق”