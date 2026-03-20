مجتبى خامنئي: الهجمات التي استهدفت تركيا وعُمان لم تنفذها إيران

وطنا اليوم:نفى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن تكون الهجمات التي وقعت في تركيا وسلطنة عُمان قد صدرت عن القوات المسلحة الإيرانية، أو القوات المتحالفة معها.

وأضاف، في رسالة بمناسبة النيروز، الجمعة، أن الحرب اندلعت بعد “يأس الخصوم من تحرك شعبي لصالحه”، مشيرا إلى أن خصوم طهران كانوا يعتقدون أن الشعب سيسقط النظام خلال يوم أو يومين من بدء الحرب.

وقال خامنئي إن إيران خاضت خلال العام الماضي ثلاثة حروب عسكرية وأمنية، مؤكدا أن “خط الجبهة في إيران أقوى بكثير مما يظنه الأعداء”.

وأوضح خامنئي أن الشعب الإيراني “شكل حصنا منيعا” من خلال حضوره في الساحات، ووجه “ضربات قوية للعدو”، معتبرا أن محاولات الهيمنة على إيران أو تقسيمها باءت بالفشل.

وحذر مما وصفها بـ”حملات إعلامية خبيثة”، مشيرا إلى أن إيران تشترك مع دول الجوار في العقيدة والمصالح وفي مواجهة ما أسماه “قوى الاستكبار العالمي”.