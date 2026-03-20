رفع تصنيف المنخفض الجوي الجديد القادم للأردن للدرجة الثالثة

وطنا اليوم:يستعد الأردن لاستقبال منخفض جوي جديد، هو الثاني ضمن سلسلة الحالات الماطرة، حيث صنف المنخفض وفقا لمؤشر “طقس العرب” من الدرجة الثالثة (متوسط إلى عالي الفعالية).

ويترافق المنخفض مع أجواء شتوية باردة وهطولات مطرية غزيرة، تتركز ذروتها في المناطق الجنوبية.

التسلسل الزمني للحالة الجوية

تبدأ ملامح المنخفض الجوي بالظهور تدريجيا وفق الجدول الزمني التالي:

ليلة الجمعة/ السبت: تبدأ مقدمة المنخفض بالتأثير في ساعات متأخرة، حيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متباعدة من الأمطار، قد يصحبها الرعد وزخات من البرد في مناطق عشوائية.

نهار السبت: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع سيادة أجواء باردة، وتستمر فرص هطول زخات مطرية على فترات متباعدة، يتخللها بزوغ مؤقت لأشعة الشمس، قبل أن تشتد الفعالية الجوية مع ساعات العصر.

مساء وليل السبت/ الأحد (الذروة): يعبر المركز الفعلي للمنخفض الجوي، حيث تتحول الأجواء إلى غائمة كليا وتنتظم الهطولات المطرية لتشمل أغلب مناطق المملكة.

تركيز الهطولات ومخاطر السيول

أكدت التقارير الجوية أن التأثير المباشر والأساسي للمنخفض سيتركز في المناطق الجنوبية (الكرك والطفيلة)، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة جدا.

ونظرا لتشبع التربة بالمياه نتيجة الحالات الجوية السابقة، يرتفع منسوب الخطورة إلى مستويات تستدعي الحذر الشديد من:

جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول الجارفة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت.

ارتفاع منسوب المياه وتشكل التجمعات المائية في الطرقات الرئيسية.

خطر الانجرافات الصخرية والترابية في المرتفعات الجنوبية.

تنبيهات الضباب والرؤية

من المتوقع عبور سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض، مما سيؤدي إلى تشكل ضباب كثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية، مما يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، تزامنا مع رياح غربية معتدلة السرعة.

انحسار المنخفض

تبدأ الفعالية الجوية بالانحسار تدريجيا يوم الأحد، مع بقاء الأجواء باردة وغائمة، واستمرار فرص هطول زخات من الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى والبادية الشرقية، قبل استقرار الأجواء بشكل كامل.