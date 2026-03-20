سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة في القدس

59 دقيقة ago
وطنا اليوم:لاول مرة تصاعد دخان، عصر الجمعة قرب سور البلدة القديمة في القدس بعد سقوط شظايا صاروخ، وفق ما أفادته وسائل إعلام إسرائيلية.
ونددت إسرائيل الجمعة بـ”جنون النظام الإيراني”، وذلك في أعقاب حادث في البلدة القديمة في القدس، لم يُعرف ما إذا كان ناجما عن سقوط صاروخ أو عن عملية اعتراض.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة إكس إنّ “الهدية الإيرانية لمناسبة عيد الفطر هي صواريخ على (المسجد) الأقصى”، الواقع على بعد بضع مئات الأمتار من موقع الحادث.
وأضاف أنّ “الهجوم الإيراني على الأماكن المقدسة للديانات الثلاث يكشف عن جنون النظام الإيراني الذي يدّعي التديُّن”.


24 ساعة
20:01

بعثة الناتو تبدأ بإخلاء معسكرها في بغداد

19:58

مجتبى خامنئي: الهجمات التي استهدفت تركيا وعُمان لم تنفذها إيران

19:54

رفع تصنيف المنخفض الجوي الجديد القادم للأردن للدرجة الثالثة

19:45

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا

19:39

ترمب: المعركة حُسمت عسكريا وحلفاؤنا في الناتو جبناء

19:22

شهداء الأمن العام يُسطرون معاني الفداء لحماية الوطن

19:18

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يستقبل وفدا محليا مهنئا بالعيد

16:38

اتهام جندي إسرائيلي بتسريب معلومات عن القبة الحديدية لإيران

16:30

معركة الكرامة حين عادت الروح لأمة العرب وخطت عنوانا للمجد لا يغيب

16:20

مسؤول دفاعي: أوكرانيا نشرت وحدات لاعتراض أهداف في الشرق الأوسط

16:09

القوات المسلحة تشارك مرتباتها فرحة أول أيام العيد وتعود المرضى

15:32

رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026