بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مسؤول دفاعي: أوكرانيا نشرت وحدات لاعتراض أهداف في الشرق الأوسط

51 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف إن كييف نشرت ​وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدنية في ‌خمسة بلدان بالشرق الأوسط من الطائرات المسيرة.
وجاءت التصريحات بعد أن زار أوميروف الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن خلال الأسبوع الماضي.
وقال ​إن وحدات أوكرانية نشرت في تلك الدول، ​وإنه تم تحديد الخطوات التالية من أجل “التعاون الأمني ⁠طويل الأمد” مع كل منها.
وكتب على منصة إكس “يعمل ​خبراء عسكريون أوكرانيون في كل من هذه الدول بتنسيق ​من المجلس الوطني للأمن والدفاع”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
