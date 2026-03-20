مسؤول دفاعي: أوكرانيا نشرت وحدات لاعتراض أهداف في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف إن كييف نشرت ​وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدنية في ‌خمسة بلدان بالشرق الأوسط من الطائرات المسيرة.

وجاءت التصريحات بعد أن زار أوميروف الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن خلال الأسبوع الماضي.

وقال ​إن وحدات أوكرانية نشرت في تلك الدول، ​وإنه تم تحديد الخطوات التالية من أجل “التعاون الأمني ⁠طويل الأمد” مع كل منها.

وكتب على منصة إكس “يعمل ​خبراء عسكريون أوكرانيون في كل من هذه الدول بتنسيق ​من المجلس الوطني للأمن والدفاع”.