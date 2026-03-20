وطنا اليوم:قال أمين عام المجلس الوطني الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف إن كييف نشرت وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدنية في خمسة بلدان بالشرق الأوسط من الطائرات المسيرة.
وجاءت التصريحات بعد أن زار أوميروف الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن خلال الأسبوع الماضي.
وقال إن وحدات أوكرانية نشرت في تلك الدول، وإنه تم تحديد الخطوات التالية من أجل “التعاون الأمني طويل الأمد” مع كل منها.
وكتب على منصة إكس “يعمل خبراء عسكريون أوكرانيون في كل من هذه الدول بتنسيق من المجلس الوطني للأمن والدفاع”.
مسؤول دفاعي: أوكرانيا نشرت وحدات لاعتراض أهداف في الشرق الأوسط
