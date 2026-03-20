سريلانكا ترفض طلبا أميركيا لاستخدام أراضيها في الحرب

وطنا اليوم:أعلن رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، الجمعة، أنه رفض السماح بتمركز طائرتين حربيتين أميركيتين على أراضي بلاده خلال شهر مارس الجاري، حفاظا على حياد كولومبو في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقال ديساناياكي أمام البرلمان: “طلبت الولايات المتحدة إعادة نشر طائرتين حربيتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي إلى مطار ماتالا الدولي (جنوبي سريلانكا) في الفترة من 4 إلى 8 مارس”.

وأضاف الرئيس: “رفضنا ذلك”.