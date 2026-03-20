العمل من المنزل ومشاركة السيارات.. توصيات دولية لمواجهة تداعيات حرب إيران

وطنا اليوم:أوردت وكالات الأنباء، اليوم الجمعة، التوصيات العاجلة التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) لشهر مارس (آذار) 2026 لمواجهة أزمة إمدادات النفط، والتي تركز في أساسها على خفض استهلاك الوقود فوراً من خلال عدة إجراءات يومية، أبرزها العمل عن بعد، ومشاركة السيارات وخفض سرعاتها على الطرقات، وزيادة استخدام وسائل النقل العام، وتجنب السفر الجوي غير الضروري.

ومن أبرز توصيات وكالة الطاقة الدولية (10 نقاط لمواجهة أزمة الوقود):

1-تغيير أنماط التنقل: العمل من المنزل لتقليل التنقل.

2-خفض السرعة: تقليل السرعة على الطرق السريعة بمقدار 10 كم/ساعة على الأقل.

3-النقل العام: تقليل تكاليف النقل عبر استخدام وسائل النقل العام.

4-مشاركة السيارات: تشجيع مشاركة السيارات (Carpooling) لتقليل الطلب.

5-القيادة بذكاء: تخفيض حدود السرعة في المدن الكبرى.

6-العمل عن بعد: تعزيز اعتماد أيام عمل من المنزل (حتى 3 أيام أسبوعياً).

7-تقييد استخدام السيارات :الحد من استخدام السيارات الخاصة أيام العطلات في المدن.

8-السفر الجوي: تجنب السفر الجوي عند توفر بدائل (مثل القطارات).

9-السيارات الكهربائية: تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وسيارات النقل الأكثر كفاءة.

10-الطهي الكهربائي: التحول إلى وسائل طهي بديلة مثل المواقد الكهربائية.

كما قررت الوكالة سحب كميات قياسية من المخزونات النفطية الطارئة لتعزيز الاستقرار.

ومنذ شنّ الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، تردّ طهران بقصف دول الخليج مستهدفة مرافق طاقة، بما يقوّض الاقتصاد العالمي.

واستهدفت إيران مجمّع راس لفان الأكبر في قطر لإنتاج الغاز إثر قصف مجمّع بارس الجنوبي/حقل الشمال للغاز المتشارك بين قطر وإيران والأكبر من نوعه في العالم.

وطلب دونالد ترامب من إسرائيل التوقّف عن استهداف منشآت الطاقة في إيران. غير أن الرئيس الأميركي توعّد “بتفجير حقل غاز بارس الجنوبي بأكمله” إذا واصلت طهران هجماتها.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي من جانبه أن طهران لن تمارس أي ضبط للنفس إذا تعرّضت منشآتها للطاقة للهجوم مجدداً.