البصول يُشارك كوادر مستشفى الجامعة الأردنيّة أولَ أيّام عيد الفطر ويتفقّد سير العمل

ساعتين ago
وطنا اليوم:تفقّدَ مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور نادر البصول، صباح اليوم الجمعة، سير العمل في مختلف أقسام وطوابق المستشفى، بالتزامن معَ أوّل أيام عيد الفطر السّعيد في لفتةٍ تقديريّة تعكسُ روحَ المسؤوليّةِ والإنسانيّة.

وحرصَ البصول، خلال الجولة، التي رافقه فيها نائبه للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة وعددٍ من المدراء والمعنيين، على مُشاركة الكوادر المُناوبة أجواءَ العيد، مُهنّئًا إيّاهم بهذه المُناسبة المباركة، وقدّمَ لهم هدايا رمزيّة تقديرًا لوجودهم على رأس عملهم.

وأكد أنّ استمرارَ تقديم الخدَمات الصحيّة بكفاءةٍ عالية خلال العطل الرسميّة، لا سيما في الأعياد، يعكِسُ التزامَ كوادر المستشفى ورسالتها الإنسانيّة، مُشيدًا بروح التّفاني والمسؤوليّة التي يتحلّى بها العاملون، مُثمّنًا دورهم في تقديم رعايةٍ صحيّةٍ مُتميّزة لمُحتاجيها.

ودعا البصول، الله عزّ وجل أن يُعيدَ هذه المُناسبة على الأردن قيادةً وشعبًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم الأمنَ والصحّة على الجميع.


