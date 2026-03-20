انهيار كامل للطريق الرابط بين الطفيلة والكرك في الشهداء

وطنا اليوم:أفاد مصدر صباح الجمعة بتعرض الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي الطفيلة والكرك لانهيار كلي في “منطقة الشهداء”.

وأدى هذا الانهيار إلى تعطل حركة السير بشكل كامل في هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين المحافظتين.

تأثيرات الحالة الجوية على البنية التحتية

ويأتي هذا الانهيار بعد تعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، شملت هطول كميات كبيرة من الأمطار وتساقطا لحبات البرد في مناطق مختلفة.

وأدت هذه الظروف الجوية إلى إضعاف التربة أسفل الطريق، مما تسبب في تصدعه وانهياره بشكل مفاجئ.

وباشرت كوادر مديرية الأشغال العامة العمل على فتح مسار مؤقت بمحاذاة الطريق لضمان استمرار الحركة نظرا لأهمية الطريق وعدم توفر بدائل مباشرة.