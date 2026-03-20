انهيار كامل للطريق الرابط بين الطفيلة والكرك في الشهداء

ساعتين ago
وطنا اليوم:أفاد مصدر صباح الجمعة بتعرض الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي الطفيلة والكرك لانهيار كلي في “منطقة الشهداء”.
وأدى هذا الانهيار إلى تعطل حركة السير بشكل كامل في هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين المحافظتين.

تأثيرات الحالة الجوية على البنية التحتية
ويأتي هذا الانهيار بعد تعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار الجوي، شملت هطول كميات كبيرة من الأمطار وتساقطا لحبات البرد في مناطق مختلفة.
وأدت هذه الظروف الجوية إلى إضعاف التربة أسفل الطريق، مما تسبب في تصدعه وانهياره بشكل مفاجئ.
وباشرت كوادر مديرية الأشغال العامة العمل على فتح مسار مؤقت بمحاذاة الطريق لضمان استمرار الحركة نظرا لأهمية الطريق وعدم توفر بدائل مباشرة.


24 ساعة
11:33

البصول يُشارك كوادر مستشفى الجامعة الأردنيّة أولَ أيّام عيد الفطر ويتفقّد سير العمل

11:28

تطاول نتنياهو على السيد المسيح يثير ردود فعل عربية غاضبة

11:05

التلفزيون الإيراني يعلن اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري

10:31

وفيات الجمعة 20-3-2026

10:27

تغييبُ الوعيِ الجمعيِّ.. لخطرِ الصهيونيةِ في خطابِ الوطنيةِ..!

10:24

ابنة كيم جونغ أون تقود دبابة في أحدث ظهور علني لها

10:08

جيش الاحتلال يقصف مراكز قيادة في سوريا ردا على أحداث السويداء

09:47

الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران

09:38

المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة

09:33

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

09:27

عندما تتحول الاجتماعات إلى خطط على الأرض… هنا يُصنع الفرق

09:21

هجوم بمسيرات يستهدف مصفاة ميناء الأحمدي ويغلق عدد من الوحدات فيها

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026