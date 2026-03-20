التلفزيون الإيراني يعلن اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري

وطنا اليوم:أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني استمرار إنتاج الصواريخ رغم الحرب، وذلك قبيل اعتراف التلفزيون الإيراني بمقتله اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة إن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ونائبه للعلاقات العامة علي محمد نائيني قُتل في غارات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن طهران مازالت تنتج الصواريخ، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى أن إيران لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ.

وأدلى العميد علي محمد نائيني بهذه التصريحات في تقرير نقلته صحيفة “إيران” الحكومية.

وفي إشارة إلى أن العلامة الكاملة، قال نائيني “درجة صناعتنا الصاروخية هي 20، ولا يوجد قلق بشأن الصواريخ، لأننا ننتج الصواريخ حتى الآن، وفي ظل ظروف الحرب، وهو أمر يعتبر محيرا، كما لا توجد لدينا مشكلة في مجال تخزين الصواريخ.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد مساء الخميس أن بلاده “تنتصر في الحرب” على إيران التي بلغت يومها العشرين، فيما الجمهورية الإسلامية “تُباد”، مؤكدا أن طهران لم تعد تملك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ البالستية.

وأشار نتانياهو إلى أن “ترسانة الصواريخ والمسيرات الإيرانية تتعرض لتدهور هائل وسيتم تدميرها. لقد دمرت مئات من قاذفاتهم. مخزوناتهم من الصواريخ أصيبت باضرار بالغة، وهذا ينطبق أيضا على الصناعات التي تنتجها”.

وقال “بعد عشرين يوما، يمكنني أن اقول لكم إن إيران لم تعد تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم، ولم تعد تملك القدرة على إنتاج الصواريخ البالستية. نواصل تدمير هذه القدرات، نسحقها تماما حتى لا يبقى منها سوى رماد”. وأعرب عن اعتقاده بأن “هذه الحرب ستنتهي في وقت أسرع مما يتوقّعه الناس”.