3 ساعات ago
جيش الاحتلال يقصف مراكز قيادة في سوريا ردا على أحداث السويداء

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر صباح الجمعة عن تنفيذ غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا.
وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت كرد فوري على “أحداث الخميس” التي تعرض فيها مدنيون دروز لهجمات في محافظة السويداء.

استهداف مراكز قيادة ومستودعات أسلحة في الجنوب
وبحسب بيان جيش الاحتلال، فقد ركزت الغارات التي نفذت خلال الليل على “مراكز قيادة” ومخازن للأسلحة تقع ضمن مجمعات عسكرية للنظام السوري.
وشدد البيان على أن الاحتلال “لن يتسامح مع أي ضرر يلحق بالسكان الدروز في سوريا”، مدعيا أنه سيستمر في العمل لـ”الدفاع عنهم” ضمن سياسة فرض القواعد الميدانية في الجنوب السوري.

تحذير للنظام السوري وترقب للموقف السياسي
ومضى الجيش في بيانه قائلا إنه يواصل متابعة التطورات الميدانية عن كثب، وأنه سيعمل وفق توجيهات “المستوى السياسي”.
ويرى مراقبون أن هذا التدخل المباشر تحت ذريعة “حماية الدروز” يمثل انعطافة خطيرة في قواعد الاشتباك، تزامنا مع اندلاع موجات الصواريخ الإيرانية، مما يجعل من الجبهة السورية محورا لتصعيد إقليمي شامل في صباح عيد الفطر.


24 ساعة
11:33

البصول يُشارك كوادر مستشفى الجامعة الأردنيّة أولَ أيّام عيد الفطر ويتفقّد سير العمل

11:28

تطاول نتنياهو على السيد المسيح يثير ردود فعل عربية غاضبة

11:14

انهيار كامل للطريق الرابط بين الطفيلة والكرك في الشهداء

11:05

التلفزيون الإيراني يعلن اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري

10:31

وفيات الجمعة 20-3-2026

10:27

تغييبُ الوعيِ الجمعيِّ.. لخطرِ الصهيونيةِ في خطابِ الوطنيةِ..!

10:24

ابنة كيم جونغ أون تقود دبابة في أحدث ظهور علني لها

09:47

الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران

09:38

المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة

09:33

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

09:27

عندما تتحول الاجتماعات إلى خطط على الأرض… هنا يُصنع الفرق

09:21

هجوم بمسيرات يستهدف مصفاة ميناء الأحمدي ويغلق عدد من الوحدات فيها

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026