جيش الاحتلال يقصف مراكز قيادة في سوريا ردا على أحداث السويداء

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر صباح الجمعة عن تنفيذ غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا.

وأوضح البيان أن هذه العملية جاءت كرد فوري على “أحداث الخميس” التي تعرض فيها مدنيون دروز لهجمات في محافظة السويداء.

استهداف مراكز قيادة ومستودعات أسلحة في الجنوب

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فقد ركزت الغارات التي نفذت خلال الليل على “مراكز قيادة” ومخازن للأسلحة تقع ضمن مجمعات عسكرية للنظام السوري.

وشدد البيان على أن الاحتلال “لن يتسامح مع أي ضرر يلحق بالسكان الدروز في سوريا”، مدعيا أنه سيستمر في العمل لـ”الدفاع عنهم” ضمن سياسة فرض القواعد الميدانية في الجنوب السوري.

تحذير للنظام السوري وترقب للموقف السياسي

ومضى الجيش في بيانه قائلا إنه يواصل متابعة التطورات الميدانية عن كثب، وأنه سيعمل وفق توجيهات “المستوى السياسي”.

ويرى مراقبون أن هذا التدخل المباشر تحت ذريعة “حماية الدروز” يمثل انعطافة خطيرة في قواعد الاشتباك، تزامنا مع اندلاع موجات الصواريخ الإيرانية، مما يجعل من الجبهة السورية محورا لتصعيد إقليمي شامل في صباح عيد الفطر.