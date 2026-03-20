بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة

4 ساعات ago
وطنا اليوم:حذرت وزاره المياه والراي/ سلطة وادي الأردن من بدء فيضان سد التنور في محافظة الطفيلة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 14 مليون متر مكعب، وبنسبة 100 بالمئة، باتجاه مناطق الأغوار. وكذلك قرب امتلاء وفيضان بعض السدود والحفائر الصحراوية الجنوبية.
ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، والحذر.
كما دعت للتنسيق مع البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة / سلطة وادي الأردن أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
