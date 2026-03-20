هجوم بمسيرات يستهدف مصفاة ميناء الأحمدي ويغلق عدد من الوحدات فيها

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن تعرض مصفاة ميناء الأحمدي، التابعة لشركة البترول الوطنية، لهجمات عدائية بواسطة طائرات مسيرة فجر اليوم، مما أدى إلى اندلاع حريق في عدد من وحداتها الإنتاجية.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية نتيجة لهذه الهجمات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء والطوارئ باشرت التعامل الفوري مع الحريق فور اندلاعه.

وكإجراء احترازي، تم إغلاق عدد من الوحدات في المصفاة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع العاملين والموقع.