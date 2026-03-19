ترامب : أبلغت نتنياهو الكف عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران

وطنا اليوم:أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إنّه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكف عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران.

وقال ترامب، ردا على سؤال لصحافي في المكتب البيضوي خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، “نعم، هذا صحيح. أبلغته (وجوب) عدم القيام بذلك ولن يفعل هذا الأمر بعد الآن”.

وأضاف أنه “لن ينشر جنودا في إيران بعد 3 أسابيع من شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.”

وصرح “إن كنت سأقوم بذلك، فلن أقوله لكم بالطبع. لكنني لن أنشر قوات”.