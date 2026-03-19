الأردن يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

الأردن يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

وطنا اليوم:أعلن مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، أن الخميس، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.
جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شوال التي أقامتها دائرة الإفتاء، مساء الخميس في ساحة مسجد الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه.
وقال الحسنات، إنّه بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، فإن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، والجمعة غرة شهر شوال للعام الهجري 1447، وأول أيام عيد الفطر.
ورفع الحسنات أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى أن يحفظ جلالة الملك وسمو ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الأردن وشعبه، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلنت أن صلاة عيد الفطر السعيد ستقام في تمام الساعة 7:15 صباحا.


24 ساعة
20:55

بيان سياسي صادر عن شخصيات أردنية متعلقًا بالظروف الراهنة

20:40

الملك يؤكد ضرورة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين

20:37

لأول مرة منذ 59 عاما.. المسجد الأقصى بلا صلاة عيد الفطر

20:30

ولي العهد يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك

20:23

ترامب : أبلغت نتنياهو الكف عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران

20:18

المجالي يكتب ، عيد الفطر… حين تنتصر القلوب وتُفتح دفاتر الصفح

20:06

الملك: تقبل الله الطاعات وكل عام ووطننا العزيز وشعبنا الغالي بألف خير

20:00

عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطر السعيد

19:57

في ذكرى الكرامة… عهدٌ لا ينكسر

19:56

إصابة مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل بصواريخ إيرانية

19:50

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

19:47

عروض مميزة في السوق الحرة الأردنية – العقبة (النافورة مول) بمناسبة عيد الفطر السعيد

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان