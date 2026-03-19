الأردن يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

وطنا اليوم:أعلن مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، أن الخميس، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال فعالية رصد هلال شوال التي أقامتها دائرة الإفتاء، مساء الخميس في ساحة مسجد الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه.

وقال الحسنات، إنّه بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، فإن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، والجمعة غرة شهر شوال للعام الهجري 1447، وأول أيام عيد الفطر.

ورفع الحسنات أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى أن يحفظ جلالة الملك وسمو ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على الأردن وشعبه، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلنت أن صلاة عيد الفطر السعيد ستقام في تمام الساعة 7:15 صباحا.