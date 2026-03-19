وزير الاستثمار يلتقي السفير الإسباني ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

ساعتين ago
وطنا اليوم:بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، خلال لقائه السفير الإسباني لدى المملكة ميغيل دي لوكاس، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وإسبانيا.

وأكد أبو غزالة خلال اللقاء أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة بين الأردن وإسبانيا، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026.

وأضاف أن الأردن، وبفضل توجيهات قيادته الهاشمية الحكيمة، واستقراره، قادر على التغلب على مختلف التحديات، والاستمرار في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة الأعمال، لافتاً إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة.

من جانبه، أكد السفير الإسباني عمق العلاقات بين البلدين، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، ومؤكداً حرص بلاده على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات بين البلدين الصديقين.


