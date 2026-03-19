البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك

وطنا اليوم:نظّم البنك الأردني الكويتي حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه، وذلك احتفاءً بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس البنك، حيث شكّل هذا اللقاء محطة مميزة لاستذكار مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، وتجسيداً لثقافة مؤسسية راسخة تقوم على الاعتزاز بالكوادر التي أسهمت في بناء هذا الصرح المصرفي العريق، وترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة. كما أتاح الحفل فرصة لتعزيز أواصر التواصل بين الأجيال المختلفة من أسرة البنك، والوقوف على قصص النجاح التي شكّلت على مدار العقود الماضية حجر الأساس لما وصل إليه البنك اليوم من نمو واستدامة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي خلال كلمته في الحفل، أن هذا اللقاء يأتي تقديراً للدور المحوري الذي لعبه المتقاعدون في بناء مسيرة البنك على مدى عقود، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق لولا الجهود الصادقة التي بذلوها وإسهاماتهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والعمل بروح الفريق.

وأضاف أن مسيرة البنك، التي انطلقت منذ عام 1976، لم تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل امتدت لتشمل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار والمساهمة في التنمية المستدامة، مؤكداً أن البنك سيواصل البناء على هذا الإرث العريق من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية.

وفي خطوة تعكس حرص البنك على استدامة العلاقة مع كوادره، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة عن إطلاق مبادرة إنشاء “نادي متقاعدي وموظفي البنك الأردني الكويتي”، ليكون منصة تجمع الأجيال المختلفة وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التواصل المستمر.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار التزام البنك الأردني الكويتي بالحفاظ على علاقته مع كوادره السابقة وتقدير مساهماتهم، وتأكيداً على أن الإنسان كان وسيبقى الركيزة الأساسية في مسيرة نجاح البنك.

للاطلاع على مقتطفات من الحفل: https://youtu.be/4aLZfJM6XzM?feature=shared