‎المياه تحذر من قرب فيضان سد الملك طلال

وطنا اليوم:حذرت وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن من قرب فيضان سد الملك طلال خلال الساعات القليلة القادمة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 75 مليون متر مكعب بنسبة 100% , باتجاه مناطق الاغوار وقناة الملك عبد الله.

‎ودعت سلطة وادي الاردن جميع الاخوة المواطنين والمزارعين ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية وعدم الاقتراب من مجرى الوادي ، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة /سلطة وادي الاردن اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار