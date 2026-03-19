بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

‎المياه تحذر من قرب فيضان سد الملك طلال

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:حذرت وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن من قرب فيضان سد الملك طلال خلال الساعات القليلة القادمة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 75 مليون متر مكعب بنسبة 100% , باتجاه مناطق الاغوار وقناة الملك عبد الله.
‎ودعت سلطة وادي الاردن جميع الاخوة المواطنين والمزارعين ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية وعدم الاقتراب من مجرى الوادي ، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة /سلطة وادي الاردن اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
