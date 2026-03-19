إدارة السير تعلن عن خطتها المرورية خلال العيد

وطنا اليوم:قال مدير إدارة السير العميد رائد العساف، إنه قبل ‏حلول شهر رمضان المبارك تم إعداد خطة تتكون من 4 مراحل، حيث شملت العشرة أيام قبل ‏بداية الشهر الفضيل، ثم العشرة أيام الأوائل، وبعدها النصف الثاني ‏من الشهر الفضيل، ومن ثم فترة العيد‏.

وأكد أنه من خلال التغذية الراجعة لإدارة السير للمراحل الثلاث الأولى ‏من الشهر الفضيل، تتقدم الإدارة بالشكر للمواطنين لتعاملهم ‏بإيجابية مطلقة مع الحركة المرورية والوسائل التوعوية وإرشادات رقباء ‏السير في الميدان من خلال التعامل مع الفترة المرورية الصباحية ‏والمسائية خلال ذهابهم وعودتهم إلى العمل، مؤكدا أن أغلبية ‏المواطنين أبدوا التزاما بالتقيد بإرشادات رقباء السير، ما انعكس إيجابا ‏على انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام.

وأشار إلى أن إدارة السير تعمل منذ أسبوع على تنفيذ الخطة المرورية ‏الخاصة بالعشر الأواخر والتي تشمل وقفات العيد، مؤكدا أنه رغم الأحوال ‏الجوية وما يصحبها من تساقط غزير للأمطار، كان هناك تواجد لنشامى ‏السير في محيط الأسواق التجارية التي شهدت حركة تجارية نشطة ‏لضمان الانسيابية المرورية، مشيدا ب‏تجاوب المواطنين مع توجيهاتهم، ما كان له أثر كبير في ‏انسيابية الحركة المرورية أمس. ‏وأضاف إنه بالتزامن مع آخر أيام الشهر الفضيل فإن جميع كوادر إدارة ‏السير الميدانية والإدارية سيكونون متواجدين لتعزيز الشوارع ‏والأسواق التجارية ضمن اختصاص المملكة، سواء في العاصمة أو في ‏المحافظات، حيث سيتم اليوم مضاعفة أعداد رقباء السير في كل المواقع ‏ضمن مناطق الاختصاص. ‏

وأضاف أنه بالنسبة لأول يوم للعيد سواء كان غدا أو بعد غد، سيكون ‏هناك خطة مرورية تبدأ بضمان انسيابية الحركة المرورية أمام المساجد ‏التي تؤدى بها صلاة العيد، كما سيكون هناك خطة خاصة بمحيط المقابر ‏الرئيسية ضمن الاختصاص بالكامل.

وبين العميد العساف، أنه سيتم نشر كوادر إدارة ‏السير في كل الشوارع الرئيسية لضمان التنقل الآمن للمواطنين بين ‏المحافظات من خلال ضبط السرعات العالية والمخالفات الخطرة لتجنب ‏وقوع الحوادث، لا قدر الله.

وقال إن الخبرات التراكمية لإدارة السير تعتمد على التغذية الراجعة ‏للخدمات المقدمة والدروس المستفادة من كل فعالية أو واجب يتم تقديمه ‏على مدار العام بالكامل، والتي تبين من خلالها أن اليوم الثاني من العيد تكون الحركة نشطة باتجاه المطاعم ‏وأماكن التنزه، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة خاصة بالحركة المرورية في ‏محيط المولات والأسواق ضمن مناطق الاختصاص وسيتم نشر ‏مجموعات السير بالكامل ضمن هذه المناطق، وكذلك باقي أيام العيد ‏السعيد.

ودعا العميد العساف، المشاة إلى الانتباه خاصة مع وجود الأطفال أثناء التنقل في الأسواق ‏التجارية، ومراقبة حركتهم أثناء التسوق، لتجنب حوادث الدهس، كما ‏أكد ضرورة تجنب الوقوف المعيق والمزدوج والعشوائي لتجنب ‏إعاقة الحركة المرورية وتجنب الازدحام. ‏

كما دعا السائقين إلى تجنب السرعات العالية التي قد تؤدي إلى وقوع ‏الحوادث، كحوادث التدهور الناتج عن السرعة والتعامل الخاطئ مع ‏المنعطفات، وذلك لضمان وصولهم بأمان إلى وجهاتهم المختلفة