إدارة السير تعلن عن خطتها المرورية خلال العيد

وطنا اليوم:قال مدير إدارة السير العميد رائد العساف، إنه قبل حلول شهر رمضان المبارك تم إعداد خطة تتكون من 4 مراحل، حيث شملت العشرة أيام قبل بداية الشهر الفضيل، ثم العشرة أيام الأوائل، وبعدها النصف الثاني من الشهر الفضيل، ومن ثم فترة العيد.
وأكد أنه من خلال التغذية الراجعة لإدارة السير للمراحل الثلاث الأولى من الشهر الفضيل، تتقدم الإدارة بالشكر للمواطنين لتعاملهم بإيجابية مطلقة مع الحركة المرورية والوسائل التوعوية وإرشادات رقباء السير في الميدان من خلال التعامل مع الفترة المرورية الصباحية والمسائية خلال ذهابهم وعودتهم إلى العمل، مؤكدا أن أغلبية المواطنين أبدوا التزاما بالتقيد بإرشادات رقباء السير، ما انعكس إيجابا على انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام.
وأشار إلى أن إدارة السير تعمل منذ أسبوع على تنفيذ الخطة المرورية الخاصة بالعشر الأواخر والتي تشمل وقفات العيد، مؤكدا أنه رغم الأحوال الجوية وما يصحبها من تساقط غزير للأمطار، كان هناك تواجد لنشامى السير في محيط الأسواق التجارية التي شهدت حركة تجارية نشطة لضمان الانسيابية المرورية، مشيدا بتجاوب المواطنين مع توجيهاتهم، ما كان له أثر كبير في انسيابية الحركة المرورية أمس. وأضاف إنه بالتزامن مع آخر أيام الشهر الفضيل فإن جميع كوادر إدارة السير الميدانية والإدارية سيكونون متواجدين لتعزيز الشوارع والأسواق التجارية ضمن اختصاص المملكة، سواء في العاصمة أو في المحافظات، حيث سيتم اليوم مضاعفة أعداد رقباء السير في كل المواقع ضمن مناطق الاختصاص.
وأضاف أنه بالنسبة لأول يوم للعيد سواء كان غدا أو بعد غد، سيكون هناك خطة مرورية تبدأ بضمان انسيابية الحركة المرورية أمام المساجد التي تؤدى بها صلاة العيد، كما سيكون هناك خطة خاصة بمحيط المقابر الرئيسية ضمن الاختصاص بالكامل.
وبين العميد العساف، أنه سيتم نشر كوادر إدارة السير في كل الشوارع الرئيسية لضمان التنقل الآمن للمواطنين بين المحافظات من خلال ضبط السرعات العالية والمخالفات الخطرة لتجنب وقوع الحوادث، لا قدر الله.
وقال إن الخبرات التراكمية لإدارة السير تعتمد على التغذية الراجعة للخدمات المقدمة والدروس المستفادة من كل فعالية أو واجب يتم تقديمه على مدار العام بالكامل، والتي تبين من خلالها أن اليوم الثاني من العيد تكون الحركة نشطة باتجاه المطاعم وأماكن التنزه، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة خاصة بالحركة المرورية في محيط المولات والأسواق ضمن مناطق الاختصاص وسيتم نشر مجموعات السير بالكامل ضمن هذه المناطق، وكذلك باقي أيام العيد السعيد.
ودعا العميد العساف، المشاة إلى الانتباه خاصة مع وجود الأطفال أثناء التنقل في الأسواق التجارية، ومراقبة حركتهم أثناء التسوق، لتجنب حوادث الدهس، كما أكد ضرورة تجنب الوقوف المعيق والمزدوج والعشوائي لتجنب إعاقة الحركة المرورية وتجنب الازدحام.
كما دعا السائقين إلى تجنب السرعات العالية التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث، كحوادث التدهور الناتج عن السرعة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات، وذلك لضمان وصولهم بأمان إلى وجهاتهم المختلفة
إدارة السير تعلن عن خطتها المرورية خلال العيد
