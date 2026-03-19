4 شهداء جراء قصف الاحتلال في مدينة غزة

وطنا اليوم:استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

كما استشهد آخران جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع كشكو شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.

كما استشهد آخران جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع كشكو شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة.