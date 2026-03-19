انخفاض إضافي على الذهب الخميس… عيار 21 يتراجع 70 قرشا محليا

13 دقيقة ago
وطنا اليوم:سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا إضافيا خلال التسعيرة الثانية، الخميس، مقارنة بالتسعيرة الأولى الصادرة في اليوم ذاته، وفق بيانات النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في التسعيرة الثانية 95.7 دينارا، مقابل 96.4 دينارا في التسعيرة الأولى، بانخفاض مقداره 0.7 دينار، فيما تراجع سعر الشراء من 91.9 دينارا إلى 91.2 دينارا.
كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 109.2 دنانير في التسعيرة الثانية، مقارنة مع 110.2 دنانير في التسعيرة الأولى، وتراجع عيار 18 إلى 84.9 دينارا مقابل 85.5 ديناراً، فيما بلغ عيار 14 نحو 66.5 دينارا مقارنة مع 66.9 دينارا.
وكانت التسعيرة الأولى قد أظهرت تراجعا ملحوظا في الأسعار مقارنة بيوم الأربعاء، قبل أن تستمر الأسعار بالانخفاض ضمن التسعيرة الثانية خلال اليوم ذاته.


