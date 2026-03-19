استشهاد 3 فلسطينيات وإصابة 13 آخرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني

وطنا اليوم:استشهدت 3 فلسطينيات وأصيب 13 آخرون، مساء أمس وصباح اليوم الخميس، جراء سقوط شظايا صاروخية على بلدة بيت عوا، جنوب غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقمها “تعاملت مع 3 حالات وفاة لمواطنات جراء سقوط شظايا صاروخ على بيت عوا، وجرى نقلهم إلى المستشفى”. وذكرت الجمعية أن طواقمها وطواقم إسعاف بلدية دورا تعاملوا أيضا مع 13 إصابة، من بينها إصابتان حرجتان، والباقي ما بين متوسطة وطفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي ومستشفيات الخليل.

وأوضحت أن شظايا صاروخية سقطت على صالون للسيدات، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنات بجروح، بعضهن وصفت إصابتهن بالحرجة