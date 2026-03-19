ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر

29 دقيقة ago
وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% الخميس؛ مع استهداف ضربات جديدة بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط بما في ذلك منشأة راس لفان الرئيسية للغاز في قطر.
وارتفعت أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي الذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 74 يورو قبل أن تتراجع قليلا.
يأتي ذلك بعدما ألحقت ضربات إيرانية “أضرارا جسيمة” بمدينة راس لفان الصناعية، أكبر مركز لإنتاج وتصدير الغاز في العالم.
ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي “الغضب الملحمي” و”زئير الأسد”، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعددا من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية “الوعد الصادق 4″، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.


