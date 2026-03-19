جامعة البترا تنعى ثلاثة من شهداء الواجب من مرتبات الأمن العام

وطنا اليوم:نعت أسرة جامعة البترا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبتها، ثلاثة من شهداء الواجب من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وأكدت الجامعة دعمها ووقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية في جهودها الرامية إلى حماية المجتمع ومكافحة آفة المخدرات، معبرة عن فخرها واعتزازها بالتضحيات التي يقدمها نشامى الأمن العام في سبيل صون مقدرات المملكة والحفاظ على سلامة المواطنين.

واستشهد كل من الملازم أول مراد اسعود المواجدة، والرقيب خلدون أحمد الرقب، والعريف صبحي محمد دويكات، إثر تعرضهم لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ مداهمة أمنية لأحد المطلوبين الخطرين شرق العاصمة عمّان.

وتمكنت القوة الأمنية من السيطرة على المطلوب وإلقاء القبض عليه، وضبط أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة بحوزته.

وتضرعت أسرة الجامعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على ضابط الصف المصاب.