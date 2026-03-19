ملاحة الأردن : التحول لرأس الرجاء الصالح أضاف أياما ورسوما إلى كلف الشحن

وطنا اليوم:كشفت بيانات صادرة عن نقابة ملاحة الأردن عن تأثير تحويل مسارات الشحن من مضيق باب المندب إلى مضيق رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي تسبب بزيادة مسافات الرحلات البحرية بآلاف الأميال، وانعكس مباشرة على زمن التوصيل.

وبحسب “التقرير الملاحي الاستراتيجي”، فإن الرحلة من من شنغهاي (الصين، ارتفعت من 6.100 ميل بحري إلى 9.500 ميل، مما أدى لتأخير يتراوح بين 10 إلى 13 يوما، كما زادت الرحلة من سنغافورة، لتصل إلى 25-27 يوما، بدلا من 15-17 يوما، أما الرحلات من من جبل علي (الإمارات)، فسجلت أعلى نسبة تأخير زمنية، إذ ارتفعت مدة الرحلة من 6-8 أيام إلى 20-24 يوما، بزيادة مسافة بلغت 4.800 ميل بحري.

وتسبب الحرب المستمرة بين أميركا، وإسرائيل وإيران، بفرض الخطوط الملاحية سلسلة من الرسوم الإضافية تحت مسميات مختلفة لمواجهة المخاطر الجيوسياسية، ومنها رسم تحويل المسار الإلزامي،التي تراوحت بين 700 إلى 800 دولار، ورسوم الطوارئ الإضافية، إذ وصلت بحدها الأعلى إلى 3500، رسوم مخاطر الحرب، تتراوح بين 1500 إلى 3500 دولار، رسم طوارئ النزاعات الذي سجل أرقاما تتراوح بين 2000-4000 دولار، إضافة إلى رسم وقود طارئ، الذي أضاف كلفة تتراوح بين 30 إلى 400 دولار.

من ناحية أخرى، أظهرت “لوحة القيادة التشغيلية” في موانئ العقبة نشاطا مستمرا ومرونة في التعامل مع مختلف القطاعات، إذ استقبل ميناء الحاويات 26 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 26.179 وحدة مكافئة (TEU)، بينما استقبل الميناء الرئيسي 15 سفينة محملة 241.606 طن من الحبوب، و57.391 رأس مواشي، بالإضافة إلى كميات من الحديد والأخشاب.

هذا وسجل ميناء النفط دخول 11 سفينة بحمولة 563.786 طن، من المشتقات النفطية (نفط خام، ديزل، بنزين، غاز نفطي مسال)، كما استقبل ميناء الشيخ صباح سفينتين محملتين 149.676 طن من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطاع التعدين، تمت مناولة 346.616 طن من (البوتاس، الفوسفات، والأسمدة) في الميناء الصناعي عبر 12 سفينة، بينما استقبل ميناء الفوسفات 4 سفن بحمولة 157.810 طن.