إغلاق مؤقت لطريق دافوس في سويمة بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:بناءً على توجيهات رئيس لجنة بلدية سويمة يعقوب محمد العدوان، قامت كوادر البلدية بإغلاق طريق دافوس بشكل مؤقت، وذلك حفاظًا على السلامة العامة نتيجة انجراف الأتربة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ويأتي هذا الإجراء احترازيًا لضمان سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق من الانزلاقات، لحين إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.