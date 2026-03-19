ارتفاع منسوب المياه في شوارع بالزرقاء وتحذيرات للسائقين

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق في مدينة الزرقاء ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب المياه صباح اليوم الخميس، ما تسبب بإعاقة جزئية لحركة السير في عدد من الشوارع الحيوية.
وشملت المناطق المتأثرة شارع الجيش بالقرب من غرفة التجارة، وشارع 36 ، وشارع الفلاتر ، إضافة إلى شارع الكرامة .
ودعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مع الالتزام بالإرشادات المرورية وتجنب الطرق المتضررة قدر الإمكان.
وتتأثر المملكة، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار بين الحين والآخر، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً


وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان