السعودية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران إذا اضطرنا الأمر

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، أن المملكة لم تستبعد اللجوء إلى العمل العسكري رداً على الهجمات التي تشنها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول إسلامية وعربية في الرياض، إن إيران “تحاول ممارسة الضغط على جيرانها” عبر هذه الهجمات.

وأضاف: “المملكة لن تخضع لهذا الضغط، بل على العكس، هذا الضغط سينعكس عليهم سياسياً وأخلاقياً، وبالتأكيد، وكما أوضحنا بشكل جلي، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اضطرنا الأمر”.

وكانت السعودية قد أعلنت عن استهدافها بمزيد من الهجمات الإيرانية الأربعاء، في الوقت الذي استقبل فيه وزير الخارجية نظراءه من نحو 12 دولة عربية وإسلامية لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وسُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء، وفقا لصحفيي وكالة فرانس برس للأنباء، بينما أعلنت وزارة الدفاع اعتراض صواريخ بالستية.

وقال الأمير فيصل: “عندما أرى الهجوم الذي استهدف مصفاتين نفطيتين في الرياض اليوم، لا يسعني إلا أن أتساءل: ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف العسكري المرجو من استهداف مصفاة نفطية في منطقة غير قتالية؟”

وأدان الوزير الاستهداف المتكرر لمواقع مدنية في أنحاء الخليج، رافضاً تبرير إيران بأنها تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة قائلاً: “على إيران أن تدرك أن لهذه الأعمال عواقب”.

وقال: “لن تقبل السعودية ولا دول الخليج بالابتزاز، وسيُقابل التصعيد بالتصعيد”.

وأدان الوزراء في بيان مشترك “الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية”.