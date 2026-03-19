أزمة تلوح في الأفق .. حرب إيران تهدد أمن الغذاء في أوروبا

وطنا اليوم:الحرب قد تبدو بعيدة عن الحقول الزراعية في أوروبا، لكن تأثيرها يصل بوضوح إلى قلب الإنتاج الغذائي في القارة. فعلى الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصل أوروبا عن إيران، يشعر المزارعون الأوروبيون بتداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة مع ارتباطها بممرات حيوية مثل مضيق هرمز.
ولا يقتصر دور هذا المضيق على نقل الوقود فحسب، بل يُعد أيضًا شريانًا أساسيًا لمرور المواد الأولية اللازمة لصناعة الأسمدة، التي تشكل عنصرًا حيويًا في الزراعة الأوروبية. ومع ارتفاع أسعار هذه الأسمدة، بدأت تداعيات مباشرة تظهر على إنتاج الحبوب، وعلى رأسها القمح، لا سيما في مناطق زراعية رئيسية في فرنسا مثل “لابوس” و”الشمبان”.
في هذه المناطق، يدرس بعض المزارعين تقليص المساحات المزروعة بالقمح، والتوجه نحو محاصيل أقل اعتمادًا على الأسمدة، مثل دوار الشمس أو البقوليات. وفي ألمانيا، خاصة في المناطق الشرقية، تتجه بعض المزارع إلى خفض استخدام الأسمدة النيتروجينية في زراعة القمح والشعير، رغم ما قد يترتب على ذلك من تراجع في الإنتاج.
أما في سويسرا، فيبرز توجه متزايد نحو الزراعة العضوية كوسيلة للحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة. وفي شمال إيطاليا، وخصوصًا في سهل “بو”، يدرس بعض المنتجين تقليص زراعة القمح الصلب المستخدم في صناعة المعكرونة، واستبداله بمحاصيل أخرى مثل فول الصويا.
وفي إسبانيا، يميل بعض المزارعين إلى زراعة الشعير أو المحاصيل المتوسطية كأشجار الزيتون، التي تتطلب كميات أقل من الأسمدة. ولا تختلف الصورة كثيرًا في أوروبا الشرقية، إذ قد يؤدي تقليل استخدام الأسمدة في بولندا، إحدى أكبر الدول المنتجة للحبوب، إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي.
ولا تتوقف التداعيات عند القطاع الزراعي النباتي، بل تمتد أيضًا إلى الإنتاج الحيواني. ففي دول مثل الدنمارك وهولندا، تعتمد تربية الماشية بشكل كبير على الحبوب كعلف أساسي، ما يجعلها عرضة لتأثيرات أي تراجع في الإنتاج.
ورغم طرح بعض الحلول، مثل العودة إلى استخدام الأسمدة العضوية، يؤكد خبراء أن هذه البدائل لا تكفي لتعويض النقص الحالي. وتسلط هذه التطورات الضوء مجددًا على مدى ترابط العالم، وكيف يمكن لأزمات جيوسياسية بعيدة جغرافيًا أن تنعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي.


24 ساعة
12:36

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن

12:33

الجيش يسقط الصواريخ… وإعلاميون يسقطون في صورة تذكارية

12:32

انخفاض إضافي على الذهب الخميس… عيار 21 يتراجع 70 قرشا محليا

12:25

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

12:20

استشهاد 3 فلسطينيات وإصابة 13 آخرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني

12:15

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر

12:11

جامعة البترا تنعى ثلاثة من شهداء الواجب من مرتبات الأمن العام

11:58

الصحة تعلن أسماء 106 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد

11:50

العالم اكبر من قريتنا

11:48

ملاحة الأردن : التحول لرأس الرجاء الصالح أضاف أياما ورسوما إلى كلف الشحن

11:41

إغلاق مؤقت لطريق دافوس في سويمة بسبب الأحوال الجوية

11:38

ارتفاع منسوب المياه في شوارع بالزرقاء وتحذيرات للسائقين

