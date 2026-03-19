كبرتوا الموضوع ليه .. محمد عادل إمام يعتذر عن مشهد الولادة

وطنا اليوم:وجه الفنان المصري محمد عادل إمام اعتذاره إلى الجميع، بسبب مشهد الولادة، الذي جاء ضمن إحدى حلقات مسلسل “الكينغ” وأغضب القطاع الطبي في مصر.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، علق نجل الزعيم عادل إمام على ما جرى في المشهد، قائلا “لاحظت الفترة الأخيرة جدل على مشهد الولادة في مسلسل الكينغ”، مضيفاً “. كنت حابب أوضح إني مش قصدي أقلل من مهنة عظيمة أو من الحدث نفسه”.

ليمازح متابعيه كما اعتاد قائلا “انتوا كبرتوا الموضوع ليه كده؟”، لكنه قرر توجيه الاعتذار في نهاية حديثه قائلا “على العموم أنا آسف على أي سوء تفاهم”.

بالمقابل، تفاعل الآلاف مع اعتذار محمد عادل إمام، من خلال التعليقات الخاصة بالمنشور، وأكد البعض تفهمه لطبيعة المشاهد التي تجمعه بميرنا جميل في المسلسل، والكوميديا التي تحتوي عليها تلك المشاهد.

مشهد أثار غضباً.. وتعليق “غير لائق”

وكان مشهد الولادة قد أثار ردود فعل غاضبة في الوسط الطبي المصري بسبب تعليق اعتُبر “غير لائق” جاء على لسان البطل “حمزة الدباح” يقوم بدوره نجل الزعيم عادل إمام وهو يخاطب زوجته في غرفة الولادة بأحد المستشفيات

أتى ذلك، بعدما وجه الطبيب والكاتب المصري الشهير خالد منتصر انتقاداً قاسياً إلى الفنان محمد إمام بسبب جملة قالها في حوار ضمن أحداث مسلسله “الكينغ”، والتي اعتبرها منتصر إهانة لأطباء النساء والتوليد.

وقال خالد منتصر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “أكبر سقطة رمضانية درامية، جملة وعبارة، عندما قال الفنان الممثل المجتهد محمد عادل إمام والذي أعرف عنه احترامه وأخلاقه، في مسلسل “الكينغ” لزوجته أثناء عملية الولادة: “عاجبك منظري، والرجالة بتعمل فيكي كده”.

الممثلة توضح

بدورها، ردت الفنانة المصرية ميرنا جميل ردت على الانتقادات التي طالت مشهد الولادة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما تم تقديمه جاء في إطار كوميدي بحت، دون نية لتقديمه بشكل واقعي.

وأوضحت خلال تصريحات إذاعية، أن ردود الفعل جاءت متباينة بين الجمهور، حيث لم يلقَ المشهد قبولًا لدى بعض المشاهدين، بينما تقبله آخرون في سياقه الكوميدي، معتبرة أن هذا التفاوت أمر طبيعي في الأعمال التي تعتمد على الطابع الساخر أو المبالغة