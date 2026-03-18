ظهور نادر للفنانة نجاة الصغيرة يشعل مواقع التواصل

وطنا اليوم:في أحدث ظهور لها بعد سنوات من الغياب، أطلّت الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة من داخل منزلها في القاهرة، فأصبحت حديث المصريين والعرب.

فقد نشرت نجاة الصغيرة مساء الثلاثاء، صورة لها عبر حسابها في إنستغرام، وظهرت بطلة أنيقة وهادئة وبصحة جيدة، ما تسبب في ضجة وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو شكر بعد تعليقات الجمهور

إذ انهالت عليها تعليقات الجمهور الكبير الذي عبر عن اشتياقه الكبير لها.

أمام هذا التفاعل، عادت الفنانة ونشرت بعد ساعات، منشورا جديدا شكرت فيه جمهورها.

وقالت: “شكراً لكم، كلماتكم غالية وبتفرحني دايماً، محبتكم هي أجمل تقدير لمشواري، وبشكركم من كل قلبي على كل شعور صادق وصلني منكم”.

وتابعت الفنانة الكبيرة: “بمناسبة العيد.. كل سنة وأنتم طيبين وفي أحسن حال، يارب أيامكم كلها تكون هادية ومليانة خير وسعادة.. عيد سعيد عليكم.. وتحيا مصر”.

إلى ذلك، انهالت التعليقات على المنشور أيضاً حيث عبر كثيرون عن فرحتهم بحضورها اللافت والنادر، فيما اعتبر آخرون أن ظهورها بمثابة “هدية العيد الغالية”.

“قيثارة الغناء العربي”

يذكر أن الفنانة المصرية نجاة الصغيرة كانت ظهرت مؤخرا في دار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة ومقر الهيئة الوطنية للإعلام شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأثارت الزيارة، التي تُعد نادرة بعد غياب طويل عن الأضواء، إعجاب الجمهور الذي أشاد بظهور النجمة بإطلالة أنيقة وصحة جيدة، وأيقظت الحنين إلى “قيثارة الغناء العربي”.

جاء هذا الظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الأضواء، حيث كان آخر ظهور علني للفنانة نجاة الصغيرة بمناسبة تكريمها في حفل Joy Awards في الرياض في أواخر يناير (كانون الثاني) 2024 والذي كان بمثابة الحدث الكبير.

وتُعد نجاة الصغيرة، المولودة عام 1938، من أبرز رموز الموسيقى العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث غنت لأهم الملحنين العرب، منهم محمد عبد الوهاب وزكريا أحمد، وقدمت أغاني عدة أشهرها “عيون القلب” و”أنا بعشق البحر” و”لا تكذبي”.

كما تركت بصمة في عالم السينما من خلال أفلام بارزة مثل “الشموع السوداء” و”سبعة أيام في الجنة”.