عراقجي: بروتوكول جديد لمضيق هرمز بعد الحرب

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدعو إلى صياغة بروتوكول جديد لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بعد انتهاء الحرب الحالية، بما يضمن المرور الآمن وفق “شروط محددة” تراعي المصالح الإيرانية.

وأوضح عراقجي أن الدول المطلة على المضيق يجب أن تتفق على آلية جديدة لإدارته، مشيراً إلى أن البروتوكول المقترح يهدف إلى تنظيم حركة العبور وضمان الأمن البحري في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير الإيراني أن بلاده ستستهدف “أي مكان تتجمع فيه القوات الأمريكية”، حتى لو كان ذلك بالقرب من المناطق الحضرية، مبرراً الضربات التي طالت مواقع قريبة من مدن في دول الخليج بانتقال القوات الأمريكية من قواعدها العسكرية إلى فنادق داخل المدن.

وأضاف عراقجي أن دول المنطقة “مستاءة” من الضربات الإيرانية وأن بعض شعوبها تضررت أو تعرضت للإزعاج، لكنه حمّل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن ذلك، معتبراً أنها بدأت الحرب في 28 فبراير/شباط.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن موقف بلاده الرافض لصناعة أسلحة نووية “لن يتغير بشكل كبير”. وأوضح أن الفتاوى المتعلقة بهذا الملف تعتمد على الفقيه الذي يصدرها، لافتاً إلى أن الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي لم يعلن حتى الآن موقفه العلني من هذه المسألة.

وأكد عراقجي أنه ليس في موقع يسمح له بتقييم الآراء الفقهية أو السياسية للمرشد الأعلى الجديد، مشيراً إلى أن العقيدة النووية الإيرانية ما تزال تستند إلى الفتاوى الدينية التي تحظر إنتاج السلاح النووي.