السنغال ترد رسميا على الكاف بعد سحب لقب كأس أفريقيا 2025

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أول تحرك رسمي ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، بعد قراره المثير للجدل بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وسحب اللقب منها.

وأصدر الاتحاد بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار لجنة الاستئناف، الذي ألغى الحكم السابق واعتبر منتخب السنغال خاسرا بنتيجة 3-0 أمام المغرب، مانحا اللقب للمنخب المغربي، بدعوى وجود خروقات إجرائية تتعلق بحق الاستماع.

ووصف الاتحاد السنغالي القرار بأنه “غير عادل وغير مسبوق”، مؤكدا أنه يضر بسمعة الكرة الأفريقية، ويعكس تجاوزا واضحا للإجراءات القانونية والرياضية.

وأضاف البيان أن الاتحاد سيدافع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، وسيبدأ الاتحاد إجراء استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان في أقرب وقت ممكن.

ويعد القرار نهائيا داخل الكاف، لكنه يظل قابلا للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي، وفق الإطار القانوني للنزاعات الرياضية الدولية.

يشار إلى أنه في حال اللجوء إلى المحكمة، ستنظر في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات وتناسب العقوبات، دون إعادة تقييم الجوانب الفنية للمباراة، حيث يقتصر دورها على الفصل في الإطار القانوني.

وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين تثبيت القرار أو تعديله أو إلغائه، بينما تبقى إعادة المباراة احتمالا نادرا يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم.

وعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا يوم الثلاثاء، سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ومنح اللقب لصاحب الأرض “المنتخب المغربي”، بعد أحداث الانسحاب التي شهدها النهائي.

ما القصة؟

المنتخبان المغربي والسنغالي تواجها على أرض الأول، في 18 من يناير الماضي، حيث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح أسود الأطلس، وهو ما اعترض عليه لاعبو السنغال، بل وصل بهم الحال للانسحاب من أرض الملعب، رافضين استكمال النهائي.

في تلك الأثناء، نجحت محاولات قائد أسود التيرانجا ساديو ماني، في إقناع زملائه بالعودة لأرض الملعب، لاستكمال النهائي، تحت شعار “إن خسرنا فلنخسر كالرجال”.

لكن لحسن حظ رفاق ماني، أهدر براهيم دياز؛ لاعب المغرب، ضربة الجزاء بغرابة شديدة، بعدما قرر تنفيذها على طريقة “بانينكا”.

فيما حسم المنتخب السنغالي المباراة لصالحه محرزًا هدف الفوز في الدقيقة 94 عن طريق بابي جاي.