داري رسة يدودي : أحدث أغنية وطنية إماراتية للفنان عبدالرحمن الجنيد

وطنا اليوم:في إضافة استثنائية لسجل الفن الإماراتي الأصيل، طرح الفنان عبدالرحمن الجنيد أحدث أعماله الموسيقية، وهي أغنية وطنية إماراتية مميزة تحمل عنوان “داري رسة يدودي”. يجسد هذا العمل الفني صدق مشاعر الحب والانتماء التي يكنها أبناء الإمارات لتراب وطنهم الغالي، ولقيادته الرشيدة ورموزها، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”.

تعتبر الأغنية محطة بارزة في مسيرة الفنان عبدالرحمن الجنيد، حيث تولى مهمة تلحينها وغنائها بصوته العذب، بينما صاغ كلماتها المعبرة الشاعر خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي. وتقول أبياتها:

سمّيت بالمعبودي لي منشي الأكوان

عليج من لظدودي من فضله في آمان

داري رسّة يديودي. إلها غلا صفطان

مغلا قدرها عودي. ظخ ونصخ لبدان

تتجاوز “داري رسة يدودي” كونها مجرد إصدار فني؛ فهي أغنية وطنية إماراتية تهدف إلى تعزيز قيم الولاء لتراب الوطن، وتضفي شعوراً عميقاً بالفخر بشيوخ الإمارات الذين يواصلون العمل الدؤوب للحفاظ على مكتسبات الوطن والدفاع عنه، لتبقى الدولة واحة مزدهرة بالأمن والأمان.

للباحثين عن أحدث وأرقى إصدارات الفن الإماراتي، يمكنكم الآن الاستماع إلى أغنية “داري رسة يدودي” عبر القناة الرسمية للفنان عبدالرحمن الجنيد على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى توفرها على كافة منصات التواصل الاجتماعي، والمحطات الإذاعية الإماراتية، الخليجية، والعربية.

للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق:

https://youtu.be/a69Ua8vB9tE?si=-Q4JSd7OhRbxSgSb