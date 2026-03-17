مجلس الوزراء يرفع علاوة غلاء المعيشة للعاملين بأوقاف القدس 70 ديناراً شهرياً

39 دقيقة ago
وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء رفع علاوة غلاء المعيشة للعاملين في دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك بمقدار 70 ديناراً شهرياً لكل موظف، تُضاف إلى رواتبهم اعتباراً من الأول من شهر آذار الجاري.
​وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن القرار يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة للعاملين في الأوقاف الإسلامية في القدس، وتعزيزاً لجهودهم في خدمة المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وأوضح أنّ 800 عاملاً سيستفيدون من رفع هذه العلاوة، مشيرا إلى أنّ صرف هذه الزيادة سيتم من مخصصات وزارة الأوقاف.
وتعمل دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تحت مظلة الوصاية الهاشمية، حيث تتولى الإشراف الكامل على المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية في القدس، وتشمل مهامها: الإعمار والحراسة وإدارة المؤسسات التعليمية والشرعية، للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة


