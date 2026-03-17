القبلان: الوزير لا يجيب على النائب.. فكيف حال الناس؟

وطنا اليوم:استهجن النائب فراس القبلان من عدم رد وزير المياه على مكالماته.

وتساءل القبلان عبر منشور في موقع الفيسبوك: إذا كان الوزير لا يرد على النائب ممثل الشعب… فكيف حال الناس؟ وحال المواطن صاحب الحاجة ؟

وتاليا ما كتبه النائب القبلان على صفحته في موقع الفيسبوك:

وزير غير مبالي ولازم يروح !

جلالة الملك متعه الله بالصحة والعافية قال : اذا لم يكن الوزير أو المسؤول على مستوى يروح اليوم…

ذهبتُ اليوم إلى وزارة المياه والري الساعة العاشرة صباحًا لمقابلة الوزير، ولم يكن في مكتبه.

اتصلتُ به خمس مرات، وجميع المكالمات موثّقة لدي، لكنه لم يرد…

وهذه ليست المرة الأولى ولا الثانية، بل الثالثة، رغم انتقادي له تحت قبة البرلمان لعدم الرد على الهاتف .

فغادرتُ الوزارة متوجهًا إلى رئاسة الوزراء لمقابلة دولة الرئيس وتقديم شكوى رسمية.

وخاطبت معالي رئيس مجلس النواب لوضعه بصورة الوزير المتعنت .

إذا كان الوزير لا يرد على النائب ممثل الشعب… فكيف حال الناس؟ وحال المواطن صاحب الحاجة ؟

واتصالي به حول قضية عامة حول معاناة أهلنا في المغير وبيت يافا وقرى غرب إربد تتعلق بمشاريع الصرف الصحي