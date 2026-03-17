أمنية تدعم افطار الصائمين في غزة بالتعاون مع تكية أم علي للعام الثاني على التوالي ضمن حملة “أمنية الخير”

وطنا اليوم:قامت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، بدعم حملة إفطار الصائمين في قطاع غزة خلال شهر رمضان 2026، للعام الثاني على التوالي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية “أمنية الخير” وذلك بالتعاون مع تكية أم علي.

وتهدف الشراكة بين أمنية وتكية أم علي إلى توفير آلاف وجبات الإفطار بالتنسيق مع جهات معتمدة كدعم للعائلات في قطاع غزة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وتؤكد أمنية أن إدراج دعم قطاع غزة ضمن برامجها الرمضانية يعكس نهج ً يقوم على التكافل الإنساني وتعزيز التضامن في أوقات الأزمات، انسجاما مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة التي ترتكز على محاور رئيسية تشمل التعليم والتعليم الالكتروني، ودعم المجتمع، وتمكين الشباب والرياضة، وتعزيز الصحة، بما يعظم الأثر الإيجابي لمبادراتها داخل الأردن وخارجه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة، إنّ مبادرة دعم حملة إفطار الصائمين في قطاع غزة تمثل امتداداً طبيعياً لرسالة “أمنية الخير”، التي تسعى إلى تحويل قيم العطاء إلى برامج عملية تلامس الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الإنسانية، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية للشركة لا تقتصر على الإطار المحلي، بل تشمل التفاعل مع القضايا الإنسانية ذات الأولوية.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لدائرة العلامة التجارية والاتصال المؤسسي دينا الداود: “إن دعم الأشقاء في غزة يعكس التزام أمنية بالبعد الإنساني، مشيرة إلى أن الحملة صُممت هذا العام لتحقيق توازن بين العمل المحلي والاستجابة الإنسانية الإقليمية، وبما ينسجم مع قيم التكافل في المجتمع الأردني والجهود التي تقودها المملكة لدعم قطاع غزة.”

وتشكل حملة “أمنية الخير” المظلة الرئيسية لمبادرات المسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان، وتشمل برامج دعم غذائي مستدام وأنشطة تطوعية وشراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية.