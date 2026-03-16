كابيتال بنك يواصل دعمه لتكية أم علي

3 ساعات ago
وطنا اليوم- واصل كابيتال بنك دعمه لتكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم الدعم المالي لتوفير وتوزيع طرود غذائية متكاملة لصالح أسر محتاجة، تأكيداً لالتزامه بدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

ويأتي هذا الدعم ضمن شراكة ممتدة تجمع كابيتال بنك وتكية أم علي، وتعكس حرص البنك على المساهمة الفاعلة في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما خلال شهر رمضان الذي تتعزز فيه قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

ولم يقتصر دور البنك على تقديم الدعم المالي، إذ شارك موظفو كابيتال بنك في فعاليتين تطوعيتين شملتا تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها ميدانياً، بما يجسد ثقافة العطاء والعمل التطوعي التي يحرص البنك على ترسيخها ضمن بيئته المؤسسية.

وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن مواصلة دعم تكية أم علي تأتي امتدادًا لشراكة راسخة تهدف إلى مساندة جهود مكافحة الجوع، مشيرةً إلى أن مساهمة البنك في توفير الدعم الغذائي خلال الشهر الفضيل تعكس التزامه المتواصل بدعم الأمن الغذائي وتعزيز أثره المجتمعي.

كما أثنت بارطو على الدور المحوري الذي تؤديه تكية أم علي في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدةً أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي يتبناها كابيتال بنك، والهادفة إلى تعميق الشراكات المجتمعية وترسيخ حضوره كجهة مصرفية فاعلة في دعم المجتمع.


