إقرار التقريرين المالي والإداري لنقابة التخليص

وطنا اليوم-عمان – عقدت الهيئة العامة لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع اجتماعها العادي السنوي، برئاسة نقيبها الدكتور ضيف الله أبو عاقولة وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحسب بيان للنقابة اليوم ، أقرت الهيئة العامة في الاجتماع الذي عقد مؤخرا التقريرين الإداري والمالي للنقابة لعام 2025، مؤكدة على الشفافية واستمرارية تحسين الأداء المؤسسي، بالإضافة لتعيين مدقق حسابات معتمد للنقابة.

وجددت الهيئة العامة التأكيد على التزام النقابة بمواصلة تعزيز قدرات شركات القطاع التشغيلية والإدارية، ومتابعة قضايا القطاع بما يخدم مصالح أعضائها ويساهم في تطوير البيئة الاقتصادية والنقلية في المملكة.

وأكد أبو عاقولة خلال الاجتماع إلى أن شركات القطاع حريصة على تقديم أفضل الخدمات للقطاعات الاقتصادية بما ينعكس على حركة عبور وانسياب البضائع داخل السوق المحلية، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا، مؤكدا أن عمليات التخليص على البضائع بالمراكز الحدودية تسير بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الشركات العاملة بقطاع التخليص حققت رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ المملكة، حيث نظمت 1.144 مليون بيان جمركي خلال العام الماضي مقابل 952 الفا في 2024، بمختلف المراكز الجمركية والحدودية.

ويبلغ عدد شركات التخليص العاملة والمرخصة بالمملكة 467 شركة تضم 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية والحدودية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

يذكر أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع التي تأسست عام 1982 المسجلة لدى وزارة العمل تهدف إلى خدمة القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين.