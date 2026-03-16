تلفزيون البحرين يستضيف المحلل ثامر الشهراني: اعتداءات الخليج استفزاز يائس وتصدير للأزمات الإيرانية

وطنا اليوم:في تغطية خاصة وحصرية، استضاف تلفزيون البحرين المحلل السياسي الاستراتيجي ثامر الشهراني، للقراءة في أبعاد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها مملكة البحرين ودول المنطقة، حيث قدم تحليلاً معمقاً للمشهد الراهن وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي.

تفنيد المحرض ومحاولات الاستدراج

أكد الشهراني خلال استضافته أن ما شهدته البحرين ودول الخليج ليس مجرد اعتداءات عسكرية عابرة، بل هو “استفزاز يائس ومحاولة مكشوفة” لجرّ المنطقة إلى ساحة حرب ليست طرفاً فيها. وأوضح أن المحرّض الإيراني يحاول بشتى الوسائل تصدير أزماته الداخلية عبر استهداف استقرار دول الجوار، معتبراً أن “حالة الارتباك” واضحة في الخطاب الإيراني الذي يحاول التنصل من المسؤولية رغم وضوح الوقائع الميدانية.

ضبط النفس الاستراتيجي

وأشاد الشهراني بالرد الخليجي الذي وصفه بـ “ضبط النفس الاستراتيجي”، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تتحرك وفق حسابات دقيقة تراعي مصالح شعوبها وأمنها الوطني، مع الاحتفاظ الكامل بحق الرد.

تحذير من “الإرهاب البيئي”

وحول استهداف البنية التحتية للطاقة وخزانات الوقود، حذر ثامر الشهراني من تبني الطرف المعتدي لسياسة “الأرض المحروقة”، واصفاً هذه الأفعال بـ “الإرهاب البيئي والاقتصادي” الذي يهدد الحياة الفطرية ومسيرة التنمية والازدهار في الخليج العربي، مؤكداً أن المخاطر تتجاوز الخسائر المادية لتصل إلى تهديد حقيقي للبيئة المستدامة في المنطقة.

البعد القانوني والإنساني

وفي الشق الإنساني، شدد الشهراني على أن استهداف المناطق السكنية والمدنيين يمثل “انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جرائم حرب” وفق اتفاقيات جنيف، مستشهداً بما صرح به رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين حول ضرورة توثيق هذه الانتهاكات وحشد الدعم الدولي لحماية الأرواح الآمنة.

اختتمت الاستضافة بتأكيد الشهراني على أن الحكمة الخليجية ستبقى هي الصخرة التي تتكسر عليها كافة المحاولات البائسة لزعزعة الاستقرار.